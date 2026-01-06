Roma in silenzio stampa dopo il successo col Lecce, il motivo ha a che fare con l’insoddisfazione di Gasperini per il mercato: cosa sta succedendo

Non c’è pace per la Roma, nemmeno dopo una vittoria fondamentale in chiave Champions. Nonostante il prezioso successo esterno ottenuto contro il Lecce, che consolida il quarto posto in classifica, l’atmosfera in casa giallorossa è tutt’altro che serena. A fare rumore nel post-partita non è il risultato del campo, ma la pesante assenza di Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese, solitamente puntuale nelle analisi, ha scelto la via del silenzio stampa totale, disertando le consuete interviste ai microfoni delle emittenti televisive.

Dietro la decisione non ci sarebbero problemi di salute, ma una precisa presa di posizione strategica. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, l’ex allenatore dell’Atalanta sarebbe profondamente insoddisfatto dell’immobilismo del club nel mercato di riparazione: Gasp pretendeva rinforzi immediati già nella prima settimana di gennaio, richieste finora disattese. Una tensione palpabile che richiede un intervento immediato: mercoledì è in programma un vertice decisivo con la famiglia Friedkin, proprietaria del club capitolino, per chiarire strategie e budget.