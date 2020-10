Chris Smalling non giocherà Milan-Roma, il difensore inglese ha lavorato a parte anche questa mattina

Chris Smalling non sarà convocato da Paulo Fonseca per Milan-Roma, partita in programma lunedì sera alle 20:45. La notizia è stata riportata da Sky Sport.

Il difensore inglese ha lavorato a parte anche questa mattina nel corso dell’allenamento di rifinitura dei giallorossi.