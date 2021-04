Roma, Smalling vola in Spagna per curare il ginocchio

Chris Smalling è volata in Spagna per una visita medica per cercare di risolvere i fastidi al ginocchio

I guai fisici non sembrano voler lasciare Chris Smalling. Il difensore della Roma è ancora alle prese con i problemi al ginocchio, fastidi che hanno portato l’inglese ad avere una postura sbagliata e a procurarsi di conseguenza anche infortuni muscolari.

Per cercare di risolvere la situazione, Smalling, come riportato dal Corriere dello Sport, a inizio settimana è volato in Spagna per recarsi a Barcellona dal professor Cugat, specialista nei fattori di crescita. Una decisione presa in accordo con la società giallorossa. Una toccata e fuga spagnola per concordare le migliori cure del caso e cercare di tornare a disposizione per l’Europa League.