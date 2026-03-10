Connect with us
Roma, novità importanti su Soulé: cos’è successo oggi a Trigoria. Mentre Dybala e Dovbyk…Ultimissime dall’infermeria giallorossa

Roma, gli aggiornamenti da Trigoria dopo l’allenamento riguardanti Soulé, Dybala e Dovbyk. Cosa è successo

Arrivano significativi aggiornamenti direttamente dai campi di Trigoria, dove la Roma ha regolarmente svolto la seduta pomeridiana di allenamento. L’attenzione dello staff è rivolta ai recuperi eccellenti: lavoro differenziato sul rettangolo verde per Matías Soulé, mentre Paulo Dybala e Artem Dovbyk sono stati impegnati nel percorso di fisioterapia e in lavori di recupero mirati per agevolare il rientro in gruppo. Lo staff medico continuerà a monitorare quotidianamente le loro condizioni, valutandone l’evoluzione nei prossimi allenamenti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I numeri di Soulé sotto la gestione Gasperini

L’argentino ex Frosinone è purtroppo ai box dalla 26ª giornata a causa di una fastidiosa pubalgia. Sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, l’esterno ha già raggiunto la doppia cifra in termini di bonus: ben 6 reti messe a segno e 4 assist forniti ai compagni. Le ultime gioie regalate ai fantallenatori risalgono alla gara di gennaio contro il Sassuolo (terminata 2-0), in cui è risultato decisivo con un gol e un assist per Manu Koné.

Stagione travagliata per Dybala e Dovbyk

Annata decisamente delicata per Dybala e Dovbyk, falcidiati da diversi infortuni muscolari. Il numero 21 è riuscito a collezionare 17 presenze a voto, impreziosite da 2 gol e 3 assist che testimoniano la sua immensa qualità tecnica. L’attaccante ex Girona, invece, ha sofferto la concorrenza e il dualismo tattico con Ferguson: quest’anno è partito titolare solo tre volte, saltando ben 13 gare. Nelle uniche 12 partite a voto, ha comunque segnato 3 gol (di cui due subentrando dalla panchina) e fornito un assist.

Il calendario: mese decisivo per i giallorossi

La squadra tornerà a lavorare intensamente nei prossimi giorni. Il calendario prevede snodi cruciali:

  • La delicata gara di andata di Europa League contro il Bologna guidato da Vincenzo Italiano.
  • La sfida di campionato contro il Como, fondamentale in ottica quarto posto.
  • Il match di ritorno di giovedì 19 marzo all’Olimpico, ancora contro gli emiliani.
  • La chiusura del mese contro il Lecce.
  • L’apertura di aprile con il big match contro l’Inter, in programma la domenica di Pasqua alle ore 20:45.
