Alla Roma basta un pari con il Real Madrid per passare agli ottavi, ma secondo Capello i giallorossi possono vincere

Fabio Capello, ex allenatore di Roma e Real Madrid, spinge i giallorossi alla ricerca di una buona prestazione contro i blancos. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «Il Real sta peggio della Roma: paga il fatto di aver pensato che, anche senza Cristiano Ronaldo, avrebbe potuto fare risultato. Quando c’era lui avevano tutti paura ed erano più liberi gli altri. Poteva creare problemi in qualsiasi momento. Però attenzione: il Real ha tanta qualità e ha anche recuperato Marcelo e Carvajal». Pur avvisando i giallorossi di far attenzione, «perché la Champions è uno stimolo per il Real Madrid e quando passa il turno è sempre tra le favorite», Capello sostiene che la Roma possa farcela: «L’ho vista bene fisicamente, ho fiducia che possa fare un’ottima partita e vincere».