Roma, staff di Mourinho: contattato un Campione del Mondo 2006

Lo staff di Jose Mourinho alla Roma può arricchirsi di un altro Campione del Mondo 2006 oltre a De Rossi e Samuel

Jose Mourinho come fa da un mese a questa parte, continua a prendere appunti, studiare i giocatori e a parlare con Pinto per non farsi trovare impreparato al suo arrivo.

Al suo staff che comprende Joao Sacramento (vice), Nuno Santos (preparatore dei portieri), Carlos Lalin (preparatore atletico) e Giovanni Cerra (team analyst), si dovrebbe aggiungere anche un’altra figura di campo. Sono stati sondati i profili di Samuel, oggi collabora con l’Argentina, e quello di De Rossi, che fa lo stesso di “The Wall”, ma con l’Italia di Mancini per la durata degli Europei. Nella lista dei papabili dunque è finito anche Marco Amelia, oggi tecnico del Livorno e sotto contratto con il club toscano fine a fine stagione.