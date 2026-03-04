Roma, stop alle trasferte: il 19 marzo i tifosi presenteranno il ricorso al Consiglio di Stato

Stop alle trasferte: il 19 marzo i tifosi della Roma porteranno il ricorso al Consiglio di Stato. Tutti i dettagli

La linea adottata dalle autorità resta immutata: i tifosi della Roma residenti nella Capitale e nella sua provincia non potranno seguire la squadra nella trasferta europea di Bologna. L’andata degli ottavi di finale, in programma il 12 marzo 2026 al Dall’Ara, sarà infatti preclusa a una parte consistente del tifo giallorosso, proseguendo una restrizione già applicata nelle ultime settimane. Lo riporta Calcio & Finanza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il divieto è la conseguenza diretta degli scontri avvenuti in autostrada tra tifosi romanisti e fiorentini. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha confermato che, per la gara di Bologna, resta valido quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026: stop alla trasferta per i sostenitori giallorossi residenti nella Provincia di Roma. Una decisione che continua a generare malumori e che alimenta un clima di forte tensione.

Nel frattempo, i tifosi della Roma hanno deciso di reagire sul piano legale. È stato fissato al 19 marzo l’appello al Consiglio di Stato contro il divieto, seguendo una strada già intrapresa anche dai sostenitori del Napoli nelle scorse settimane. Una battaglia che potrebbe avere ripercussioni significative sulle future decisioni in materia di ordine pubblico legato alle trasferte calcistiche.