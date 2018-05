Talisca alla Roma, pista riaperta: la situazione

Talisca verso la Roma, Monchi avrebbe trovato l’accordo con il Besiktas per portare il giocatore nella capitale: questa la situazione

La Roma si avvicina a Talisca. Sebbene nei giorni scorsi il giocatore sembrava essere vicino alla Premier League, nelle ultime ore l’ipotesi giallorossa sarebbe tornata in auge, tutto grazie all’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra Monchi e Usta, direttore amministrativo del Besiktas.

Stando a quanto riportato dal portale turco sporundibi, il club turco avrebbe dunque intenzione di esercitare il riscatto di 21 milioni con il Benfica per giocatore, per poi girarlo al club di James Pallotta. Le due società dovrebbero accordarsi per un cifra di circa 30 milioni di euro.