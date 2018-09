Roma, esplode la rabbia in città e i tifosi contestano: «Pallotta vattene!» – FOTO

Aumenta il malcontento tra i tifosi della Roma, i quali questa mattina hanno appeso uno striscione di contestazione nei confronti di Pallotta

Esplode la rabbia a Roma, sponda giallorossa. I 5 punti in cinque giornate in aggiunta alla magra figura della squadra di Di Francesco in Champions League, hanno fatto salire il malcontento in città. La clamorosa sconfitta di domenica col Bologna ha aperto una vera e propria crisi in casa Roma, con l’aggravante delle dichiarazioni rilasciate oltreoceano da Pallotta che si è detto: «completamente disgustato» dalla squadra di Di Francesco. Come sempre accade in questi casi, il tecnico è quello più a rischio, eppure secondo i tifosi giallorossi il principale responsabile della situazione è proprio lui: il presidente James Pallotta.

Questa mattina, in via Salaria all’altezza della sede di Sky, è spuntato un altro striscione contro il numero uno americano. Due semplici parole, quasi un ordine: «Pallotta vattene!». Uno striscione che segue i cori di domenica scorsa a Bologna, sempre contro Pallotta. Il rapporto tra il mondo Roma e il tycoon di Boston è incandescente.