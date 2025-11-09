 Roma Udinese, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Runjiac per la sfida dell'Olimpico
Roma Udinese, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Runjiac per la sfida dell’Olimpico

1 minuto ago

Roma Udinese, le formazioni ufficiali. Queste le scelte fatte da Gasperini e Runjiac per la sfida delle 18. Non mancano le sorprese.

Roma e Udinese scenderanno in campo alle 18 per l’undicesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

