Roma, Gasperini convoca 23 giocatori per la sfida contro il Viktoria Plzen: l’elenco completo per la sfida di Europa League

Roma, ecco i convocati per la sfida contro il Viktoria Plzeň in Europa League. Una sfida fondamentale per il futuro dei giallorossi.

La Roma è pronta a tornare in campo in Europa League. Domani sera i giallorossi affronteranno il Viktoria Plzeň nella terza giornata della fase a gironi, in un match importante per consolidare la propria posizione nel gruppo. In vista della sfida, il tecnico Gasperini ha diramato l’elenco dei 23 convocati, confermando una rosa ricca di alternative e qualità.

Tra i pali ci saranno Svilar, Gollini e il giovane De Marzi, pronti a contendersi una maglia da titolare, anche se il favorito per partire dal primo minuto dovrebbe essere Svilar. In difesa, il gruppo è ampio e variegato: presenti Rensch, Ndicka, Tsimikas, Çelik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley e Ghilardi, con diverse opzioni per passare dalla difesa a tre a una linea a quattro, a seconda delle esigenze tattiche.

A centrocampo, il tecnico della Roma potrà contare su elementi di esperienza e talento come Cristante e Pellegrini, ma anche su giovani promettenti come Pisilli, El Aynaoui e Kone, che hanno già dimostrato di poter dire la loro anche in campo internazionale.

In attacco, Gasperini ha convocato il meglio del potenziale offensivo giallorosso. A guidare il reparto ci sarà Dybala, reduce da ottime prestazioni in campionato, affiancato da giocatori esplosivi come El Shaarawy, Bailey, Soulé, Dovbyk e Ferguson, che rappresentano opzioni valide sia dal primo minuto che a partita in corso.

La sfida contro il Viktoria Plzeň sarà un banco di prova importante per la Roma, che vuole proseguire il suo percorso europeo con un risultato positivo. Dopo i buoni risultati nelle prime due giornate, ottenere altri tre punti significherebbe avvicinarsi concretamente alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Gasperini, nonostante qualche acciacco nella rosa, ha comunque convocato una squadra competitiva e ben assortita, pronta ad affrontare ogni eventualità del match. L’appuntamento è per domani sera, con la Roma chiamata a confermare le ambizioni europee davanti ai propri tifosi. Ecco l’elenco completo:

Svilar, Gollini, De Marzi, Rensch, Ndicka, Tsimikas, Çelik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi, Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.