Roma, Villar: «Esordio? Sono contento. Ecco cosa mi ha chiesto Fonseca»

Le sensazioni di Villar, nuovo giocatore della Roma, dopo l’esordio in Serie A contro il Cagliari: le parole dello spagnolo

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Gonzalo Villar ha raccontato le emozioni provate dopo l’esordio in Serie A contro il Cagliari.

«Sono molto contento che il mister abbia pensato a me. Io lavoro molto per avere queste opportunità e sono molto contento per il risultato di oggi. Fonseca mi ha detto di fare quello che so fare, è da un mese che lavora con me e mi chiede cosa vuole da me, e io oggi l’ho fatto. Sono molto contento per l’esordio e per quanto fatto. Era molto importante una vittoria»