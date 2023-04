Roma-Wijnaldum, riscatto complicato: le ultime

Wijnaldum deve convincere la Roma a riscattarlo, il centrocampista olandese in prestito dal Psg ha soltanto poche partite per farlo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio e il poco minutaggio sin qui stanno influendo sul possibile no al riscatto. Dal suo ritorno, però, sta trovando spazio e può essere decisivo nella corsa finale anche in Coppa. Servirebbero 8 milioni per riscattarlo dai parigini.