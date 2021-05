Roma, Zalewski: «Siamo orgogliosi. Esordio con gol? Ho dato tutto»

Nicola Zalewski, attaccante della Roma, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United

ESORDIO CON GOL – «Ho provato a dare tutto quello che avevo come ha fatto Pedro, ho provato a fare quello che mi ha chiesto Fonseca. purtroppo la gara d’andata ci ha condizionato molto per gli infortuni e per il risultato. Siamo orgogliosi, è pur sempre una vittoria».