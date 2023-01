Roma, Zaniolo e Dybala ci saranno contro il Milan

José Mourinho avrà a disposizione Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala per la trasferta a San Siro contro il Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala dovrebbero essere a disposizione di José Mourinho per la sfida contro il Milan.

I due sono usciti anticipatamente contro in Roma–Bologna per via di alcuni problemi fisici, che però dovrebbero già aver superato. Per Zaniolo si trattava infatti solo di una botta, mentre Dybala era alle prese con i crampi.