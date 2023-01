Roma, Zaniolo rischia grosso per la bestemmia

Nicolò Zaniolo potrebbe ricevere una pesante squalifica dopo la bestemmia negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa

Nicolò Zaniolo rischia di saltare i quarto di finale di Coppa Italia contro una tra Napoli e Cremonese. Il calciatore giallorosso ha bestemmiato nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo tra Roma e Genoa.

Danilo Cataldi, per lo stesso motivo, era stato squalificato per un turno. Essendo avvenuto il fatto non in campo farà però fede il referto arbitrale. In caso di assenza di segnalazione niente squalifica.