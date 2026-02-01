Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate?

Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: ecco che cosa aspettarsi in estate

Il sipario sul mercato invernale è calato lasciando una ferita aperta a Formello: Alessio Romagnoli resterà alla Lazio almeno fino al termine della stagione, ma le dinamiche del suo mancato trasferimento all’Al-Sadd nascondono retroscena spinosi svelati dettagliatamente dall’esperto Alfredo Pedullà. È necessario fare ordine per comprendere come una cessione che sembrava ormai definita sia naufragata clamorosamente proprio sul rettilineo finale. Tutto è iniziato con la volontà chiara del difensore centrale classe 1995: l’ex capitano del Milan si era presentato nel centro sportivo biancoceleste chiedendo esplicitamente di essere ceduto per cambiare aria.

Dopo un’iniziale fase di resistenza, la dirigenza dei Capitolini aveva aperto all’addio. Le diplomazie dei due club avevano lavorato duramente per limare le distanze economiche, superando anche gli ostacoli relativi alle modalità di pagamento del cartellino, trovando infine un accordo basato su due soluzioni invece delle tre inizialmente proposte. Tuttavia, l’intoppo decisivo è sorto in extremis, praticamente al momento dello scambio dei documenti. In quella fase cruciale, la società ha avanzato una pretesa che ha fatto saltare il banco: è stato chiesto al giocatore di rinunciare a tre mensilità per ottenere il via libera definitivo. Una condizione che Romagnoli, già protagonista di discussioni pesantissime e accese con il club nei giorni precedenti, ha rigettato con fermezza, bloccando di fatto l’intera operazione.

Resta la grande amarezza per Roberto Mancini, attuale tecnico del club qatariota ed ex Commissario Tecnico della Nazionale, che aveva individuato nel centrale italiano il perno ideale per la sua difesa e aveva spinto con forza per il suo acquisto. La proprietà dell’Al-Sadd ha però rassicurato l’allenatore: la trattativa è considerata solo rimandata e verrà riaperta per essere completata durante la prossima sessione estiva. Per Romagnoli il futuro in Qatar è dunque solo una questione di tempo, ma il presente racconta di una convivenza forzata a Roma. La frattura tra il numero 13 e l’ambiente biancoceleste appare ormai insanabile, acuita ulteriormente da quella richiesta economica finale che ha trasformato un addio concordato in una permanenza da separati in casa.

