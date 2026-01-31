Romagnoli Lazio, clamoroso: salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione

Romagnoli Lazio, è ancora sfumato il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è saltato l’affare, ultimissime

Il calciomercato riserva spesso colpi di scena degni di un thriller, ma quanto accaduto stasera sull’asse Roma-Doha ha del paradossale. La lunga telenovela legata al futuro di Alessio Romagnoli si è conclusa con una clamorosa fumata nera proprio sul traguardo. Nonostante la volontà ferrea del giocatore di cambiare aria e l’accordo di massima tra le società, il trasferimento all’Al-Sadd è ufficialmente saltato. La causa non è economica, ma puramente burocratica: una corsa contro il tempo finita male. Lazio e club qatariota non sono riusciti a completare l’iter formale e a depositare i contratti firmati entro la deadline tassativa, fissata per le ore 22:00 italiane (chiusura del mercato in Qatar). Lo riporta Di Marzio.

Il cronometro condanna l’affare

Le ultime ore sono state frenetiche. Le parti hanno lavorato incessantemente per limare i dettagli, ma il gong è suonato inesorabile prima che tutti i documenti fossero validati dal sistema. Di conseguenza, il difensore classe 1995 non potrà volare in Medio Oriente. Sfuma così il ricongiungimento con Roberto Mancini. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ora alla guida dell’Al-Sadd, aveva individuato in Romagnoli il perno difensivo ideale per la sua squadra, e lo stesso giocatore aveva spinto con forza negli ultimi giorni per lasciare Formello e abbracciare la nuova avventura, anche alla luce di un rapporto con l’ambiente laziale ormai logoro.