Connect with us

Calciomercato

Romagnoli Lazio, clamoroso: salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione

Published

2 ore ago

on

By

romagnoli

Romagnoli Lazio, è ancora sfumato il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è saltato l’affare, ultimissime

Il calciomercato riserva spesso colpi di scena degni di un thriller, ma quanto accaduto stasera sull’asse Roma-Doha ha del paradossale. La lunga telenovela legata al futuro di Alessio Romagnoli si è conclusa con una clamorosa fumata nera proprio sul traguardo. Nonostante la volontà ferrea del giocatore di cambiare aria e l’accordo di massima tra le società, il trasferimento all’Al-Sadd è ufficialmente saltato. La causa non è economica, ma puramente burocratica: una corsa contro il tempo finita male. Lazio e club qatariota non sono riusciti a completare l’iter formale e a depositare i contratti firmati entro la deadline tassativa, fissata per le ore 22:00 italiane (chiusura del mercato in Qatar). Lo riporta Di Marzio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il cronometro condanna l’affare

Le ultime ore sono state frenetiche. Le parti hanno lavorato incessantemente per limare i dettagli, ma il gong è suonato inesorabile prima che tutti i documenti fossero validati dal sistema. Di conseguenza, il difensore classe 1995 non potrà volare in Medio Oriente. Sfuma così il ricongiungimento con Roberto Mancini. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ora alla guida dell’Al-Sadd, aveva individuato in Romagnoli il perno difensivo ideale per la sua squadra, e lo stesso giocatore aveva spinto con forza negli ultimi giorni per lasciare Formello e abbracciare la nuova avventura, anche alla luce di un rapporto con l’ambiente laziale ormai logoro.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato56 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto11 ore ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×