Ronaldinho smonta Messi: «Non è il migliore di tutti i tempi»

Ronaldinho ha elogiato parzialmente il talento infinito di Leo Messi: «E’ il migliore dei suoi tempi, non di sempre»

Durante una partita amichevole in allo stadio Centenario de Morelos, Ronaldinho ha provato a stilare una sua personale classifica dei migliori giocatori della storia. L’ex fenomeno brasiliano ha applaudito parzialmente il talento dell’argentino.

«Sono contento per Messi, perché è un amico, un’icona per il . Non mi piacciono i paragoni, perché è difficile scegliere il migliore della storia:. C sono Maradona, Pelé, Ronaldo, non posso dire che Messi sia il migliore nella storia. E’ il migliore dei suoi tempi, quello sì»