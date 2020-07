Ronaldo a riposo? Sarri chiarisce: «Mi ha detto che si sente benissimo»

Cristiano Ronaldo a colloquio con Sarri: «Riposo? Ecco cosa mi ha detto». Confronto tra il tecnico e il portoghese

Confronto tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Ma per il momento il portoghese non parrebbe avere necessità di riposo. Ne ha parlato il tecnico nella conferenza stampa pre Udinese.

RONALDO – «Ci ho parlato 10 minuti fa. Ha detto che si sente benissimo. Ha questa grande capacità di recupero nel suo DNA, di concentrarsi sul prossimo obiettivo sia a livello collettivo sia individuale. Sono capacità non comuni, è uno che vive di motivazioni forti e va oltre la fatica. È un fuoriclasse nella testa oltre che nei piedi».