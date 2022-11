Ronaldo, la clamorosa indiscrezione: «Pronti 215 milioni per 3 anni»

Ronaldo, arriva la clamorosa indiscrezione sul possibile futuro dell’attaccante portoghese: offerta da 215 milioni!

Secondo quanto riferito dalla CBS, Cristiano Ronaldo potrebbe presto approdare in Arabia Saudita, lì dove lo cerca l’Al Nassr.

L’offerta per il portoghese sarebbe di quelle che fanno girare la testa: 215 milioni in tre anni, per l’equivalente di una settantina di milioni a stagione! Nessun altro, in Europa, potrebbe raggiungere tali cifre.