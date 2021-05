Ronaldo lontano dalla Juve? Idee chiare per Allegri e il club. Le ultime

Ronaldo via dalla Juve? La posizione di Allegri e del club sul futuro di CR7, che in estate potrebbe dire addio alla Vecchia Signora

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è ancora decifrabile il futuro di Cristiano Ronaldo. Ha un contratto da 31 milioni di euro a stagione e, se dovesse spostarsi, lo farebbe solo per un grande club.

Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta, scrive la Rosea, Allegri non si opporrebbe alla partenza del fuoriclasse portoghese, anzi probabilmente ha già in testa una Juve senza di lui. Manchester United e Psg le due squadre al momento indiziate per l’acquisto di Cristiano.