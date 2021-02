Ronaldo aiuta il piccolo Tomas: paga le cure al bimbo malato. La storia

Cristiano Ronaldo dal cuore d’oro: il portoghese ha pagato le cure ad un bimbo malato di tumore. Il racconto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono resi protagonsiti di un gesto splendido, aiutando un bambino malato, Tomas di sette anni che nel settembre 2019 ha ricevuto la diagnosi di neurobastoma.

Da ottobre 2020 il piccolo ha avuto una ricaduta. I genitori hanno lanciato un appello, raccolto proprio da CR7. Come riporta Marca, il campione avrebbe donato alla famiglia la cifra necessaria per far curare il bambino.

