Ronaldo ricorda il 5 maggio: «Abbiamo perso noi la partita, senza interferenze dall’alto»

Ronaldo ha parlato anche del fatidico 5 maggio durante la diretta Instagram con Alessandro Del Piero. Le sue parole

Nella bella chiacchierata su Instagram tra Alessandro Del Piero e Ronaldo si è parlato anche del fatidico 5 maggio. Giornata che consegnò incredibilmente lo scudetto alla Juve a causa della sconfitta dell’Inter contro la Lazio. Il Fenomeno ha ricordato così quella giornata terribile per i colori nerazzurri.

5 MAGGIO – «Abbiamo perso noi la partita, senza nessun’altra interferenza. Si parlava di Nesta all’Inter che era già fatto, si parlavano di tante cose..siamo andati un po’ rilassati in campo e la Lazio ci ha puniti. Credo che abbiamo perso per l’atteggiamento. Troppe distrazioni. È una ferita. Ogni anno mi taggano su Instagram con me che piango il 5 maggio, basta».