E’ un momento complicato per Cristiano Ronaldo non tanto sul campo quanto nella vita privata. Nelle scorse ore una ragazza americana avrebbe accusato di stupro il fenomeno portoghese e la polizia di Las Vegas avrebbe aperto un’indagine sull’accaduto. L’attaccante juventino non giocherà questa sera in Champions League contro lo Young Boys a causa dell’espulsione rimediata con il Valencia e ne ha quindi approfittato per difendersi dalle accuse e smentire categoricamente che il fatto sia accaduto.

«No, no, no, no. Tutto ciò che è stato pubblicato è falso. Sono false notizie. Vogliono farsi pubblicità usando il mio nome. È normale Vogliono essere famosi dicendo il mio nome, ma fa parte del lavoro. Sono un uomo felice e tutto va bene», ha detto Ronaldo in diretta sul suo profilo Instagram.

