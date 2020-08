Ronaldo su Messi: «E’ molto poco probabile che vada via dal Barcellona»

Ronaldo ha parlato del probabile addio di Leo Messi al Barcellona durante una conferenza virtuale organizzata da Banca Santander

Intervenuto in una conferenza virtuale organizzata da Banca Santander, Ronaldo ha parlato del probabile addio di Leo Messi dal Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni:

«È molto poco probabile che possa andare via dal Barcellona in questo momento, soprattuto quando hai una crisi di risultati. Messi è il punto di riferimento della squadra e io, se fossi il Barcellona, non lo lascerei andare via in nessun caso. Ha una relazione grande e intensa con il club e non credo che smetta di essere innamorato della squadra. Si sta esagerando la situazione per la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, si cercano colpevoli e responsabili. Messi ha bisogno che i suoi compagni lo aiutino, come già fanno, e il Barcellona deve pensare a qualcosa di diverso per le prossime stagioni. Lasciare che il suo miglior giocatore vada via non è la soluzione».