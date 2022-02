ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rrahmani: «Cagliari pericoloso in casa, a noi servono punti». Le dichiarazioni del difensore del Napoli

Amir Rrahmani ha parlato a DAZN prima di Cagliari-Napoli.

Le sue parole: «Il Cagliari è una squadra che in casa gioca molto bene. Noi facciamo il nostro gioco, abbiamo bisogno di punti così come in tutte le partite».