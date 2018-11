Juve “purtughese”: Ruben Dias osservato a San Siro, ma la clausola scotta

Juventus: il difensore del Benfica Ruben Dias osservato speciale ieri a San Siro in Italia-Portogallo. Sul giocatore, che ha da poco rinnovato, pende una super-clausola rescissoria

La Juventus potrebbe completare il proprio programma di “portoghesisazzione” con un altro innesto: i bianconeri, infatti, avrebbero messo nel mirino anche il difensore centrale Ruben Dias. Osservatori juventini sarebbero stati intravisti ieri sera, raccontano stamane le indiscrezioni di mercato, in occasione della partita di San Siro tra Italia e Portogallo in cui il giocatore è sceso in campo. Dias, qualche mese fa accostato anche al Milan, sarebbe uno dei possibili rinforzi internazionali attenzionati dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici in vista della prossima estate: dopo gli acquisti estivi di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, per la Juve potrebbe prospettarsi un altro innesto di nazionalità portoghese.

Innesto tuttavia non facile da centrare, occorre specificarlo: Dias ha infatti da poco rinnovato il contratto che lo lega al Benfica (nuova scadenza nel 2023) e per lui, già in estate, è stata rifiutata un’offerta molto importante (pare da circa 30 milioni di euro addirittura) dell’Olympique Lione. Al momento il giocatore classe 1997 avrebbe una clausola rescissoria da ben 60 milioni inserita all’interno del nuovo accordo contrattuale, fattore che potrebbe indurre qualsiasi pretendente ad andarci con i piedi di piombo per lui.