Ruggeri entusiasta: «Non vedo l'ora di cominciare con l'Atletico. Mi chiamano "Tigre" perché...» - Calcio News 24

Ruggeri, emozione e ambizione. Ecco le prime parole da nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

Il trasferimento di Matteo Ruggeri all’Atlético Madrid è ufficiale e, con esso, inizia un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento italiano. Classe 2002, Ruggeri si è presentato ai nuovi tifosi e ai media con parole cariche di emozione e determinazione: «È un grande orgoglio per me entrare a far parte di questa famiglia. È un sogno che diventa realtà. Sono felicissimo di essere arrivato in un club così fantastico e ricco di storia. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e giocare».

Il passaggio di Ruggeri in Liga è stato frutto di una scelta rapida ma convinta. «Quando i miei agenti mi hanno parlato dell’interesse dell’Atlético Madrid, ho detto subito sì. Non ho avuto alcun dubbio. È un’occasione enorme che non potevo lasciarmi sfuggire», ha spiegato il laterale italiano, entusiasta di mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi al mondo.

Parlando delle sue caratteristiche, Ruggeri si è descritto come un giocatore aggressivo e polivalente: «Mi piace lottare su ogni pallone. Da esterno in una difesa a cinque o in una linea a quattro, posso adattarmi a vari ruoli. Ho anche giocato come centrale sinistro in una difesa a tre. Non risparmio mai energie, combatto sempre, e per questo mi chiamano ‘Tigre’». L’attitudine grintosa e il sacrificio per la squadra sono elementi centrali nel modo di interpretare il calcio di Ruggeri.

Fondamentale, nel suo percorso di crescita, sarà il lavoro con Diego Simeone, un tecnico che Ruggeri ammira profondamente: «Lavorare con il Cholo è un sogno che si avvera. È un allenatore straordinario e una persona speciale. Abbiamo parlato qualche giorno fa e ho percepito immediatamente la sua passione e la sua fame di vittorie».

Infine, un pensiero per i tifosi dell’Atlético: «Ho ricevuto tantissimi messaggi sui social. L’accoglienza è stata incredibile. Questo mi ha dato una carica enorme. Voglio lottare con loro e per loro, sempre». Con questo spirito, Ruggeri si prepara a lasciare il segno in Spagna, portando con sé talento, umiltà e voglia di conquistare ogni centimetro di campo.