Rummenigge: «I campionati devono finire. Sullo stop in Belgio…»

Rummenigge è a favore della conclusione dei campionati di calcio in Europa: il commento del CEO del Bayern Monaco sullo stop della Pro League

Nel corso dell’intervista concessa a El Pais, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del futuro della Bundesliga e dei principali campionati europei, commentando il caso dello stop in Belgio.

«La situazione nella lega belga non ha nulla a che fare con i grandi campionati europei. Mancava solo una partita e il primo classificato aveva un vantaggio di 15 punti. Sono un sostenitore totale della conclusione della stagione per due motivi. Innanzitutto, per la giustizia sportiva. Hai grandi duelli in sospeso, come quello che Madrid e Barça stanno combattendo per La Liga. In secondo luogo, per motivi finanziari, perché la fine dei campionati dipende da un sacco di soldi che non abbiamo ancora raccolto, soprattutto dalla televisione».