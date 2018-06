Per qualche minuto la sicurezza ha impedito a Maradona l’accesso allo stadio per la partita tra Russia e Arabia Saudita non avendolo riconosciuto

La Russia per questo Mondiale 2018 ha allestito un servizio di sicurezza di tutto rispetto ma evidentemente ha scelto persone che conoscono poco di calcio. L’esperienza in questa Coppa del Mondo per Diego Armando Maradona non è infatti iniziata nel migliore dei modi. Questo giovedì il campione ha guardato dagli spalti dello stadio Luzhniki di Mosca la partita inaugurale tra Russia e Arabia Saudita ma ci ha messo un po’ a raggiungere il suo posto. La sicurezza all’ingresso non ha riconosciuto l’ex ct dell’Argentina e gli ha impedito l’accesso per diversi minuti. Fortunatamente Maradona è poi riuscito ad entrare nell’impianto.