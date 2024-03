Sabatini: «Juve meglio della Lazio, ma dov’è la dirigenza?»

Le parole di Sandro Sabatini, giornalista, sulla prestazione della Juventus nella sconfitta contro la Lazio. I dettagli

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Pressing della prestazione della Juventus nella sconfitta contro la Lazio.

IL COMMENTO – «Magari privatamente hanno parlato. Magari l’hanno fatto ieri o l’altro ieri. Poi dipende anche, non voglio fuorviare. La riconoscibilità della dirigenza di prima non è paragonabile a quella attuale. Il messaggio da parte alla squadra e all’allenatore ci sia stato e non solo quello di Scanavino. Poi riguardo alla partita, nella parte centrale la Juve ha creato anche di più della Lazio. Io dico sinceramente però che certi cambi mi hanno lasciato molto perplesso».

