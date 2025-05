Scudetto, Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi: «Ecco cosa devono fare per vincere. Il Napoli sputi l’anima sul campo, l’Inter sia meno italiana»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter in queste ultime giornate di Serie A. Tutti i dettagli

Arrigo Sacchi ha vinto uno scudetto con il Milan nel 1988 battendo allo sprint il Napoli di Maradona. Oggi, in qualità di opinionista de La Gazzetta dello Sport, ragiona sulle ultime 2 giornate che vedono gli azzurri affacciarsi al traguardo con un solo punto di vantaggio sull’Inter, in vista di una domenica che vedrà in contemporanea Parma-Napoli e Inter-Lazio.

LA SERIE A – «Il campionato più avvincente degli ultimi anni, segno che l’interesse della gente non manca».

SE FOSSE ANTONIO CONTE – «Non caricherei di eccessive responsabilità l’ambiente. Direi ai ragazzi che, finora, sono stati fenomenali, perché questa è la realtà, mancano solo due passi e poi c’è il traguardo. C’è da sputare l’anima sul campo, e sono convinto che tutti lo faranno».

SE FOSSE SIMONE INZAGHI – «Cercherei di gestire il comprensibile entusiasmo. Ma con un’accortezza: la sfida a San Siro contro la Lazio è molto difficile e va preparata come una finale di Champions».

COME GESTIRE QUESTA SETTIMANA – «Il Napoli non mi pare brillantissimo, e in ogni caso non aumenterei i carichi di lavoro. Proverei ad alleggerire la pressione. Se fossi all’Inter mi focalizzerei sulle qualità della Lazio e cercherei di trovare le giuste contromisure».

I PUNTI DI FORZA – «Il Napoli deve puntare sull’organizzazione, sul gruppo, sullo spirito di sacrificio e sul desiderio di compiere un’impresa che entrerebbe nei manuali di storia del calcio. Inzaghi dovrà cercare di bloccare le iniziative verticali della Lazio, squadra che gioca molto bene al calcio».

COSA PREOCCUPA – «Il Napoli deve fare attenzione al Tardini, perché il Parma, quest’anno, ha giocato grandi partite contro le big. E poi gli emiliani lottano per salvarsi, non regaleranno nulla. L’Inter, a mio avviso, deve essere un po’ meno “italiana” rispetto alle ultime uscite di Champions. Più propositiva, più alta, più europea. Ha le qualità per farlo».