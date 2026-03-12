Hanno Detto
Sacchi crede nel Milan: «7 punti dall’Inter sono tanti ma possono farcela! Ecco chi può essere l’uomo chiave per lo scudetto»
L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha voluto dire la sua sulla corsa allo scudetto che coinvolge i rossoneri e la capolista Inter
Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, si è espresso così in merito alla lotta al vertice che potrebbe essersi riaperta dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri nel derby di campionato contro l’Inter.
MILAN – «Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l’ambiente. Certo, sette punti da recuperare sono parecchi: ci vogliono tre partite e non è semplice perché i rossoneri dovrebbero vincerle tutte e l’Inter fare un solo punto. Però l’impresa è nelle corde della squadra di Allegri. L’Inter ha un solo dovere: fare punti e mantenere il distacco».
INTER – «Lo scudetto è l’unico obiettivo rimasto e quindi i nerazzurri daranno l’anima per arrivare al traguardo. Però confesso che li ho visti in leggero calo rispetto ad altri periodi della stagione. Sarà colpa delle assenze, forse, o sarà che sono meno determinati ed efficaci di prima. Per questa ragione devono fare attenzione: incappare in una serie negativa è un attimo e poi uscirne diventa un problema».
IL GIOCATORE DECISIVO PER L’INTER – «Il giocatore che può aiutare l’Inter a correre verso lo scudetto è sicuramente Lautaro. Dei quattro attaccanti è il migliore, inoltre è il capitano, è un uomo-spogliatoio ascoltato e rispettato. Mi aspetto qualche cosa in più da Barella, che non mi sembra al top della condizione».
QUELLO DEL MILAN – «Nel Milan non ho dubbi: l’uomo chiave è Modric, è lui che fa girare la squadra e che trascina. Se il fisico lo sosterrà, ma non vedo perché dovrebbe tradirlo proprio ora, penso che il suo contributo sarà fondamentale. E se poi Leao si dà una svegliata e comincia ad avere quella continuità che finora gli è mancata, allora il discorso scudetto non è chiuso».
