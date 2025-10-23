Saelemaekers Milan, pronto il rinnovo? La firma può arrivare subito: i rossoneri vogliono blindarlo! I dettagli sull’operazione

Saelemaekers Milan, pronto il rinnovo? La firma può arrivare subito: anche prima dei big. La Gazzetta racconta il retroscena: rossoneri a lavoro

Nonostante l’attenzione del calciomercato Milan sia spesso concentrata sui rinnovi dei giocatori più rappresentativi, la dirigenza rossonera sta lavorando in modo strategico anche per blindare gli elementi chiave del proprio progetto tecnico. Tra questi spicca il nome di Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999, protagonista di un inizio di stagione convincente e tornato rigenerato dopo l’esperienza in prestito.

Secondo quanto riportato da Gozzini su Gazzetta.it, il contratto di Saelemaekers, attualmente in scadenza nel 2027, sarà uno dei primi a essere rinegoziato. La società, colpita dalla sua duttilità tattica, dalla costanza nelle prestazioni e dal feeling con i compagni — testimoniato anche dalle parole di Fikayo Tomori — ha deciso di inserirlo tra le priorità di rinnovo.

Calciomercato Milan, il belga è una pedina strategica per Allegri

La novità più significativa è che la firma di Saelemaekers potrebbe arrivare addirittura prima di quella di altri big. Una mossa che riflette la volontà del Milan di assicurarsi in tempi brevi la permanenza di un giocatore ritenuto fondamentale per gli equilibri tattici di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è evitare un sovraccarico di trattative e garantire stabilità al gruppo, puntando su chi ha dimostrato impegno e crescita.

Sulla fascia destra, dove le alternative non hanno ancora pienamente convinto lo staff tecnico, Saelemaekers rappresenta una garanzia: dinamico, disciplinato e affidabile in entrambe le fasi, incarna perfettamente lo spirito di sacrificio e l’identità del nuovo Milan.

Il suo rinnovo, pur non destinato a fare scalpore come quelli dei top player, sarebbe un segnale importante della strategia societaria: costruire una squadra solida nel lungo periodo, puntando su giocatori che uniscono talento, dedizione e senso di appartenenza.