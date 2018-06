Safari per Icardi e Wanda, lei pubblica la foto di una… zebra! – FOTO

La coppia nerazzurra è in vacanza: la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, pubblica la foto di una zebra durante il safari. Messaggi subliminali di calciomercato?

Scherzo? Boutade estiva? Provocazione? Forse sì, forse no. Fatto sta che anche dalle vacanze estive post-campionato di Serie A l’agente di Icardi, Wanda Nara, non perde l’occasione per stuzzicare il popolo dei social network mentre il calciomercato inizia a farsi rovente. Così come le temperature sul suolo italiano. Intanto, la moglie e agente del capitano dell’Inter, Maurito, recente capocannoniere del campionato di Serie A si gode un po’ di safari organizzato con l’aiuto della sorella Zaira. Wanda e Icardi si son divertiti a pubblicare le immagini del loro viaggio, fino al momento di un particolare che non è sfuggito ai più.

Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, e la moglie-agente Wanda Nara hanno immortalato su Instagram diversi animali incontrati durante il corso del safari. E tra questi non poteva certo mancare anche una zebra, immortalata in una foto ricordo. Messaggio carico di ironia? La zebra è l’icona della Juventus vecchio stile. E, nel momento in cui si fa sempre più possibile uno scambio tra Icardi e Higuain, non è certo un particolare da lasciar perdere. Diverse, infatti, le reazioni incontrollate del popolo dei social network, ognuno dando la propria personale interpretazione.