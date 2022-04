Salah sul futuro: «Ci sono tante cose che non sapete». Le parole dell’attaccante del Liverpool

Momo Salah ancora incerto sul futuro.

Queste le parole dell’attaccante del Liverpool in merito al suo contratto che si avvicina alla scadenza: «Ci sono diverse cose che le persone non sanno. Se rinnovo? Non posso dire di sì o no. Ho già detto tante volte cosa voglio».