Salah saluta il Liverpool? Arriva l’annuncio di tecnico Slot, presa la decisione! Ecco che cosa ha detto

Salah dice addio al Liverpool? Arriva anche l’annuncio di tecnico dei Reds Slot, è stata presa la decisione! Ecco le parole

La vittoria di prestigio in Champions League contro l’Inter a San Siro non è l’unico tema caldo in casa Liverpool. A tenere banco è infatti il futuro di Mohamed Salah, simbolo dei Reds e protagonista di continue voci di mercato.

Il messaggio di Slot

In conferenza stampa, Arne Slot ha voluto chiarire la sua posizione con parole nette: “Non ho motivo di non volere che Mo Salah resti nel club”. Una dichiarazione breve ma dal peso specifico enorme, che ribadisce la centralità dell’attaccante egiziano nel progetto tecnico.

Salah, leader senza tempo

Nonostante l’età, Salah resta il terminale offensivo più incisivo e un leader imprescindibile nello spogliatoio. Per Slot, rinunciare al “Faraone” non è un’opzione: il numero 11 continua a rappresentare il fulcro del gioco e della mentalità vincente dei Reds.

La palla alla dirigenza

Ora la pressione si sposta sulla società. Con il contratto in scadenza e le sirene della Saudi Pro League sempre pronte a farsi sentire, il nodo rinnovo diventa cruciale. Salah è una leggenda di Anfield, ma le politiche salariali del club – particolarmente rigide con gli over 30 – potrebbero complicare la trattativa.

Un futuro da scrivere

Le parole di Slot suonano come un assist alla permanenza: per il tecnico, il Liverpool del futuro passa ancora dai piedi del suo mancino più letale. Resta da capire se la proprietà troverà l’intesa economica per prolungare una storia d’amore che dura da anni, o se il legame con la Kop sarà destinato a interrompersi nonostante la volontà della panchina.

