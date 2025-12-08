Salah, è sempre più crisi con il Liverpool: il giocatore non ha accettato una cosa. I dettagli dell’accaduto

Salah, momento non facile per l’egiziano. Il giocatore è finito al centro della critica della stampa anche per le sue dichiarazioni. Le ultime

Com’è dura assistere al declino di un grande giocatore. Quindi, immaginate viverlo… Mohamed Salah è come tutti gli altri che ci sono passati prima di lui: non accetta di essere meno decisivo, meno impattante, e quindi meno indispensabile agli occhi del suo allenatore. Ha masticato amaro in panchina per tre partite di fila, due delle quali senza nemmeno entrare in gioco. Poi è esploso dopo il pareggio contro il Leeds (3-3). Un giocatore che non ha messo piede in campo che si presenta in zona mista, è la garanzia di una carneficina mediatica. «Non aveva mai parlato così a lungo alla stampa scritta britannica in più di otto anni di carriera al Liverpool», aggiunge The Athletic.



Il tempismo non gli rende onore

La sua uscita col lanciafiamme ha incendiato la stampa inglese, i tifosi del Liverpool e probabilmente la dirigenza dei Reds. Per The Times, «il Liverpool è troppo furbo per tenere Mo Salah: è ora di venderlo. La decisione calcolata dell’egiziano di minare l’autorità di Arne Slot nel bel mezzo della crisi, e la sua efficienza in calo sotto porta, facilitano il compito ai proprietari del Liverpool». Probabilmente l’effetto opposto a quello cercato da Salah, che si vede come la vittima sacrificale di un allenatore che ha perso lo spogliatoio e ogni coerenza tattica.



«Come se i campioni della Premier League non avessero abbastanza problemi dopo un misero bottino di soli otto punti negli ultimi 30 disponibili, una guerra civile ora infuria tra uno dei più grandi giocatori dell’illustre storia del club e un allenatore che lotta per salvare il suo posto dopo un calo allarmante dei risultati», espone The Athletic, che attacca duramente Salah tacciandolo di essere «egoista e irrispettoso. Questo non fa che aggiungere negatività che pesa sul club in un momento difficile. Visto che partirà per la Coppa d’Africa il prossimo fine settimana, sarebbe stato davvero così difficile fare buon viso a cattivo gioco e sopportare la sua situazione fino ad allora piuttosto che sbandierare tutti questi problemi in pubblico?».

Non è più lo stesso Salah



La scorsa stagione, Salah si fermava regolarmente davanti alla stampa per parlare del suo futuro, mentre il prolungamento del contratto tardava a concretizzarsi. Metteva pressione alla sua dirigenza, approfittando del suo stato di forma spettacolare e del suo incredibile impatto sulla stagione dei Reds (34 gol e 23 assist). Il board ha finalmente deciso di prolungarlo per due anni, nonostante i 33 anni del giocatore, messo sotto pressione dal battage mediatico e dalla voglia dei tifosi di godersi ancora un po’ il loro geniale egiziano. Ma da allora, è un altro Salah quello che vediamo vagare sul prato di Anfield (cinque gol e tre assist in 19 presenze in tutte le competizioni). Senza ispirazione, quasi senza motivazione, disconnesso dai suoi nuovi compagni che sembra non voler scoprire.



«Ho dato tanto a questo club. Non dovrei dover lottare ogni giorno per il mio posto, perché me lo sono meritato», ha dichiarato Salah dopo il Leeds. Ma dovrebbe sapere che è la dura legge del calcio: non c’è mai nulla di acquisito, ogni stagione è una nuova storia. «È stato troppo spesso in secondo piano durante le partite. Si è mostrato poco pericoloso offensivamente e i suoi avversari hanno sfruttato a più riprese lo spazio alle sue spalle perché non rientra per spalleggiare il suo terzino destro in difesa», ricorda The Athletic per dare torto a Salah. Il quale, dopo aver fatto di tutto per prolungare il suo contratto, ha ormai grandi possibilità di lasciare il Liverpool dalla porta di servizio il prossimo gennaio.