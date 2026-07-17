Hanno Detto
Futuro Salah, l’agente: «Potremmo scoprirlo molto presto». L’Europa si allontana
L’attaccante egiziano Salah è stato accostato anche alla Juventus, ma la destinazione più probabile sembra essere tra Arabia Saudita e MLS
Il futuro di Mohamed Salah continua ad alimentare indiscrezioni e speculazioni dopo la conclusione della sua esperienza con il Liverpool. L’attaccante egiziano, oggi svincolato, non ha ancora sciolto le riserve sulla prossima squadra, ma nuovi segnali arrivano direttamente dal suo entourage.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato
L’agente del classe 1992, Ramy Abbas Issa, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo X che lascia intendere come una decisione possa essere ormai vicina: «Non sappiamo ancora dove giocherà Mohamed la prossima stagione, ma potremmo scoprirlo molto presto. Non è nel nostro stile avviare trattative con club in cui Mohamed non vorrebbe giocare, solo per il gusto di fare rumore».
Nelle ultime settimane il nome di Salah è stato accostato anche alla Juventus, ma questa ipotesi appare sempre meno concreta. Salvo clamorosi cambi di scenario, il fuoriclasse egiziano non dovrebbe proseguire la propria carriera in Europa.
Le opzioni considerate più credibili portano infatti verso la Saudi Pro League oppure la Major League Soccer, due campionati pronti a garantirgli un contratto di altissimo livello economico. Nonostante l’età, Salah continua infatti a essere uno dei calciatori più richiesti sul mercato internazionale e potrebbe ancora assicurarsi un ingaggio da autentico top player.