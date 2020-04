Salernitana, Bombardini: «Promozione? Potrebbe essere la sorpresa»

Salernitana, Bombardini vede i granata come possibile sorpresa verso la Serie A: ecco le dichiarazioni dell’ex granata

Davide Bombardini, ai microfoni di Calcionews24, ha parlato anche di una sua ex attualmente in Serie B, ovvero la Salernitana.

PROMOZIONE – «Quest’anno è dura. Con il mister e con la condizione fisica però, potrebbe essere la sorpresa. Adesso, con questo stop, si resetta tutto. La Serie B non è la Serie A: c’è un grande livellamento tra le squadre, a parte il Benevento che ha una rosa che non c’entra niente con la Serie B. Potrebbe giocare un ruolo fondamentale la condizione fisica. Ventura su questo i giocatori li fa lavorare bene. Non è escluso niente. Si deve provare a salire in A. Quest’anno almeno qualcosa si è mosso, a livello di campionato. Non è il campionato anonimo che siamo abituati a vedere negli ultimi anni. Se fosse stato un campionato normale, magari alla lunga non ce l’avrebbe fatta».