Salernitana, Bradaric: «Non ci aspettavamo questo risultato»

Le parole di Bradaric dopo la vittoria della Salernitana: «per me Fazio è il Comandante. Sono contento di lavorare con lui»

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Domagoj Bradaric ha parlato della vittoria ottenuta dalla Salernitana contro la Lazio:

«Non ci aspettavamo di perdere ma nemmeno di vincere. Se difendiamo da squadra, compatti, i risultati arriveranno come oggi. Sono felice del gol di Fazio, per me lui è il Comandante. Sono contento di lavorare con lui e di apprendere tutto quello che può insegnarmi».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM