Salernitana, Colantuono: «Ci crediamo fino alla fine, non molliamo nulla»

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha analizzato il successo dei granata in casa del Verona: ecco le sue parole

Ai microfoni di DAZN, Stefano Colantuono ha parlato dopo Verona-Salernitana.

DICHIARAZIONI – «Abbiamo vissuto un momento difficilissimo,tra infortuni e Covid. I ragazzi però non hanno mai mollato e non posso che ringraziarli. Vincere su questo campo, contro un avversario così forte, è un segnale che diamo a noi stessi. Abbiamo giocato la partita così come l’abbiamo preparata, sapendo che poteva essere un calo nel lungo periodo. E’ entrato solo Capezzi, mentre Schiavone era reduce dal Covid e non era in condizione. Le palle gol maggiori le abbiamo avute noi, Gondo poteva segnare il 2-0 di testa e Zortea si è trovato a tu per tu col portiere, ma ha controllato male. Sono veramente contento, siamo una squadra che ci crede fino alla fine e non vuole mollare».