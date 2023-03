Salernitana, Iervolino: «I giovani non si interessano al calcio? Sono in totale disaccordo, vi spiego perché»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato dei giovani che non si interessano al calcio durante la Digital Cup

PAROLE – «Sono in totale disaccordo. I fan non sono solo quelli che vanno allo stadio, ma anche quelli che interagiscono nelle piattaforme. Tanti ragazzi si avvicinano al mondo del calcio proprio perché è accessibile su diversi device, sui cellulari eccetera. Il Real Madrid per esempio offre tante possibilità digitali, come del resto il Barcellona, che fa interagire i tifosi con il club. Io sono per la tecnologia, quando non è limitante. Le macchine da sole non servono a nulla, servono le persone e nel caso del calcio ai dirigenti. La tecnologia aiuta ma non va in sostituzione».