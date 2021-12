Salernitana, nuovi positivi nel gruppo: l’ASL blocca la partenza per Udine

L’ASL ha bloccato la partenza della Salernitana per Udine. Rilevati alcuni positivi all’interno del gruppo squadra granata

Come riferito dall’ANSA, l’ASL di Salerno ha bloccato la partenza della Salernitana per Udine, dove domani è in programma la sfida con i bianconeri locali. Quest’oggi, infatti, sono stati rilevati dei positivi all’interno del gruppo squadra.

Tutti sottoposti ad un nuovo giro di tamponi, il cui esito arriverà in serata. Nella migliore delle ipotesi, la formazione granata viaggerà verso il Friuli soltanto domani mattina.