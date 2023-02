Salernitana, Paulo Sousa: «Sono tornato a casa. Oggi grande fiducia»

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio: le dichiarazioni

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha così parlato a Dazn prima del match con la Lazio.

LE PAROLE – «La sensazione è quella di essere tornato a casa, in Italia mi trovo benissimo. Oggi è una sfida importante, abbiamo dato degli imput ai ragazzi per conquistare subito risultati per la salvezza. Voglio vedere la mia Salernitana intensa, un blocco molto stretto soprattutto quando non ha la palla. Ci vuole molta pressione sul portatore per migliorare i numeri sui gol subiti. Vogliamo ampiezza e mobilità, siamo fiduciosi. Oggi mi aspetto tantissimi errori, è normale. Ma la squadra deve lavorare in maniera intensa e compatta».