Salernitana, Piatek: «Abbiamo perso due punti, in casa dobbiamo vincere»

Krzysztof Piatek, attaccante della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con la Cremonese.

PAROLE – «Abbiamo perso due punti, in casa dobbiamo vincere. Abbiamo segnato, poi qualcosa non ha funzionato. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara con la Fiorentina. Il rigore alla Cremonese? Per me non è fallo».