Salernitana Roma: De Rossi ok, Rui Patricio e Kristensen forse

Salernitana Roma, De Rossi supera il secondo esame mentre Rui Patricio e Kristensen da rivedere: statistiche e voti dei quotidiani

Sul Corriere dello Sport, il 2-1 ottenuto dalla Roma all’Arechi è stato descritto così: «Due vittorie su due, quinto posto provvisorio in classifica, tanti sorrisi di ottimismo: Daniele De Rossi festeggia a Salerno il buon inizio di percorso, che lo aiuterà a guadagnare autorevolezza e autostima. Ma la Roma deve migliorare molto se vuole immaginarsi all’altezza dell’obiettivo dichiarato, cioè la Champions».

Le statistiche raccontano adeguatamente la difficoltà della gara di ieri: la Roma ha centrato lo specchio della porta esclusivamente in occasione delle reti, complessivamente ha concluso un terzo di quanto fatto dai padroni di casa (5 a 15) ed è andata al cross un quarto rispetto a Candreva e compagni (7 a 28). Insomma, 3 punti molto sofferti, che portano a un giudizio sul tecnico positivo ma non esaltante, come certifica la stessa pagella de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

DE ROSSI – voto 6,5. La testata capitolina offre quest’analisi: «Soffre nel primo tempo, ma i suoi non mollano mai. Conferma la difesa a quattro ma con novità in mezzo al campo che devono essere ancora rodate. Seconda vittoria consecutiva, adesso una settimana per lavorare e insistere sulle sue idee». Per il quotidiano di Milano la fotografia è sintetica: «La squadra non gioca ancora bene, ma vince. Con la sua voglia. Ora conta questo».

Ci sono due giocatori che per i due giornali presi in esame ballano tra la sufficienza e non. Ecco chi sono.

RUI PATRICIO – 5,5 per il Corriere: «Bravo prima su Bradaric, meno su due palloni persi ingenuamente. Nel finale dà invece sicurezza al reparto». Gazzetta non sottolinea difetti e lo colloca sul 6: «Bravo su Bradaric da fuori, si disimpegna bene nelle mischie finali».

KRISTENSEN – Visione comune a quella precedente. Critiche dalla capitale: «Compartecipazione di colpe sul gol della Salernitana. Nell’affondo offensivo non incide, poi sbaglia qualche pallone di troppo nel finale di partita». Non perfetto anche per la Gazzetta, che però lo salva: «Anche lui cerca l’ampiezza per aprire il campo, ma sovrappone meno del suo opposto».