Calciomercato CALAFIORI: interessa anche all’estero, sono due le big in lizza per averlo. Il Bologna potrebbe decidere una COSA

Le ultime sul futuro di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, nella prossima stagione. Tutti i dettagli

Si parla sempre più di lui, per quello che sta facendo e in ottica mercato: Riccardo Calafiori è stato inventato centrale da Thiago Motta e il suo valore è schizzato in alto. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle prospettive di un giocatore per il quale occorrono almeno 25 milioni, se lo si vuole portare a casa. Ci sono due big in lizza: la Juventus e il Tottenham, che si era interessato a lui nella sessione invernale di mercato.

Scrive il giornale milanese: «Sulla sua cessione, il Basilea avrebbe un 40% della rivendita ma il Bologna sa che il ragazzo è nel taccuino delle migliori: non lo svenderà, se lui avrà piacere di andare a giocare qualcosa di diverso. Per ora, niente comunicazioni al club e… gode Thiago: che lo ha trasformato da giocatore bravo, tendente al bravissimo, a… totale».