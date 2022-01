Salernitana, Sepe e Mazzocchi si presentano: «Niente parole, ma solo fatti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sepe e Mazzocchi si presentano come nuovi giocatori della Salernitana. Le parole dei due neoacquisti in conferenza stampa:

SEPE – «Sono contentissimo e carico di essere qui. Abbiamo un obiettivo da conquistare a tutti i costi: alla fine vedremo dove saremo arrivati. Ho un po’ di esperienza in più rispetto ad altri compagni per quanto riguarda la Serie A, ma siamo tutti sulla stessa barca e dovremo seguire il nostro allenatore per andare avanti verso il nostro obiettivo. La salvezza va raggiunta per la società, che sta facendo e farà molti sacrifici, ma soprattutto per noi giocatori: se ce la faremo vorrà dire che avremo portato a termine un girone di ritorno eccezionale».

MAZZOCCHI – «Inutile parlare degli obiettivi, chi sceglie Salerno deve crederci da subito. Questa è una piazza importante che merita di stare in questa categoria. Le sensazioni sono positive, c’è un bel gruppo e prometteremo di uscire sempre dal campo con la maglia sudata. Il mio numero è il 7, ma questa maglia ce l’ha un fenomeno. Ho scelto quindi la 30. Adesso le chiacchiere se le porta via il vento, bisogna fare i fatti».